СМИ: "МЮ" продлит контракт с Эррерой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к продлению контракта с клубом. Как утверждает The Sun, 29-летний испанец согласился на условия, предложенные ему "красными дьяволами".

Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом. Испанец выступает за манкунианцев с 2014 года. В составе этого клуба он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне Эррера провел 25 матчей за "МЮ", заби 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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