СМИ: "МЮ" предлагает де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю, но его это не устраивает

"Манчестер Юнайтед" пока не может договориться о новом контракте с вратарем Давидом де Хеа, сообщают британские СМИ.

По данным Evening Standard, "МЮ" готов предложить ему контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Такое жалование сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем мира. Ранее сообщалось, что именно такими были его требования.

Однако теперь такие условия его уже не устраивают - он хочет зарабатывать еще больше. Издание не указывает его новые пожелания по зарплате.

28-летний Давид де Хеа в текущем сезоне провел 33 матча за "МЮ", пропустил 39 мячей и 10 раз отыграл "на ноль". Его контракт истекает в конце нынешнего сезона. Если он не подпишет новый контракт, то сможет уйти бесплатно как свободный агент.

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