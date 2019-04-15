СМИ: "МЮ" планирует продлить контракт с Погба в ближайшее время

Руководство "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время намерено провести переговоры о продлении контракта с полузащитником Полем Погба, информирует Marca. Контракт 26-летнего француза с "красными дьяволами" истекает 30 июня 2021 года.

По информации СМИ, "МЮ" обеспокоен слухами о возможном уходе Погба в "Реал". Представители "Манчестера" хотят показать, что хавбек является важным игроком для клуба и предложат новое трудовое соглашение Погба.

Погба вернулся в "МЮ" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 41 матч за команду, 16 голов и 11 голевых передачах во всех турнирах.

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