СМИ: "МЮ" объявит о подписании полноценного контракта с Сульшером во время перерыва на матчи сборных

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время подпишет полноценный контракт с клубом. Как утверждает The Mirror, о назначении 46-летнего норвежца на постоянной основе будет объявлено во время перерыва на матчи сборных.

Первоначально "МЮ" собирался определиться с главным тренером по окончании сезона, однако хорошие результаты Сульшера в чемпионате Англии, а также в Лиге чемпионов, побудили руководство "красных дьяволов" предложить ему полноценное соглашение.

Норвежец был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" в декабре 2018 года после того, как Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Под руководством Сульшера "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв "ПСЖ" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8, а также поднялись на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков.

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