СМИ: "МЮ" не стал продлевать контракт с Валенсией, игрок покинет клуб летом

"Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с защитником Антонио Валенсией. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" должны были активировать опцию дополнительного года для 33-летнего эквадорца до пяти часов вечера в пятницу, однако этот срок прошел.

Таким образом, Валенсия покинет "МЮ" летом. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" хотят приобрести вместо него защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года. В составе манкунианцев он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне Валенсия принял участие в 8 встречах в составе "МЮ", отметившись 1 забитым мячом.

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