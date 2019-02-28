СМИ: "МЮ" нашел замену Валенсии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может покинуть клуб. Как утверждает Tuttosport, "красные дьяволы" рассматривают защитника "Ювентуса" Жоау Канселу в качестве замены 33-летнему эквадорцу.

Контракт Канселу с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 22 матча за "Ювентус", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Валенсия принял участие в 8 встречах в составе "МЮ", отметившись 1 забитым мячом.

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