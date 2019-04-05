СМИ: "МЮ" намерен продлить контракт с Погба

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время начнет переговоры о продлении контракта с хавбеком Полем Погба, информирует The Sun. Текущее соглашение 26-летнего француза с клубом истекает в конце июня 2021 года.

По информации СМИ, "МЮ" предложит Погба зарплату в размере 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю с контрактом до 2024 года. На данный момент полузащитник получает 300 тысяч в неделю. Погба станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде наравне с нападающим Алексисом Санчесом.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении Погба.

Портал transfermarkt.de оценивает француза в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 39 матчей за "МЮ", забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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