СМИ: "МЮ" хочет приобрести двух игроков летом

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести двух футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает The Independent, в сферу интересов "красных дьяволов" попали хавбек "Боруссии" Джейдон Санчо, а также защитник "Реала" Рафаэль Варан.

В приобретении обоих игроков лично заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Transfermarkt оценивает 19-летнего Санчо в 80 миллионов евро, 25-летнего Варана - в такую же сумму.

В текущем сезоне Санчо провел 35 матчей за "Боруссию", забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Варан также принял участие в 35 встречах в составе "Реала", отметившись 2 забитыми мячами.

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