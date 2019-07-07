СМИ: Моуринью отказался от 100 миллионов евро в Китае

"Гуанчжоу Эвергранд" предложил бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью контракт на 100 миллионов евро (31 миллион в год плюс бонусы), информирует Sky Sports. При этом он мог еще и выбрать срок действия контракта.

Однако португальский специалист, который остается без работы с декабря прошлого года, отказался от предложения. Как отмечается, Моуринью принял такое решение, так как не хотел перевозить свою семью в Китай.

Ранее португальский специалист отмечал, что хочет продолжить тренировать на топ-уровне.