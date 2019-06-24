СМИ: Моуринью может возглавить "Ньюкасл" и пригласить в тренерский штаб Матерацци

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Англию.

По информации Sportmediaset, ​56-летний специалист является основным претендентом на смену Рафаэлю Бенитесу в "Ньюкасле". 24 июня стало известно, что испанец покинул команду.

Как сообщает источник, в тренерский штаб Моуринью в "Ньюкасле" может войти бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци, который знаком с португальцем по работе в "Интере"​.

На данный момент Жозе Моуринью безработный. Он был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"​ в декабре 2018-го.

"Ньюкасл" объявил об уходе Бенитеса