СМИ: Моуринью может возглавить "Ньюкасл"

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Англию.

По информации Mirror, 56-летний специалист заинтересован в работе в "Ньюкасле"​, и готов провести переговоры с потенциальным новым владельцем "сорок" Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном​.

Моуринью не против возглавить клуб, который не входит в элиту, но имеет потенциал, чтобы конкурировать за трофеи. По мнению португальца, "Ньюкасл" соответствует этой категории.

Примечательно, что бывший тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед"​ никогда не побеждал на "Сент-Джеймс Парк". В матчах с "черно-белыми" на его счету 4 поражения и 3 ничейных результата.

На данный момент Моуринью безработный. Он был уволен с поста главного тренера "МЮ" в декабре 2018-го.