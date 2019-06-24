СМИ: Моуринью и Артета – основные претенденты на пост главного тренера "Ньюкасла"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и помощник Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" Микель Артета являются основными претендентами на смену Рафаэлю Бенитесу в "Ньюкасле", утверждает The Sun. В понедельник, 24 июня, на официальном сайте "сорок" появилась информация, что 59-летний испанец покинул команду.

Моуринью был уволен с поста главного тренера "МЮ" в декабре 2018-го. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы (16/17), Суперкубок Англии (2016) и Кубок футбольной лиги (2016/17).

Артета входит в тренерский штаб "Ман Сити" с 2016-го.

"Ньюкасл" объявил об уходе Бенитеса