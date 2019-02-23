СМИ: Мончи" предлагают работу в "Арсенале"

"Арсенал" предлагает работу спортивному директору "Ромы" Рамону Мончи. Об этом сообщают британское издание Mirror.

Также указывается, что в клубе уверены в согласии испанца сменить место работы и стать техническим директором. Ранее сообщалось, что им интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

Испанец известен по успешной работе в "Севилье". В этот период команду возглавлял Унаи Эмери, ныне тренирующий "Арсенал". Если Мончи все же не согласится, альтернативным кандидатом является Марк Овермарс из "Аякса".

Мончи, скорее всего, не покинет "Рому" до конца сезона. Сделка возможна по окончании текущей кампании.

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