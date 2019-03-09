СМИ: Мончи начнет работу в "Арсенале" со следующего сезона

Испанец Рамон Родригес Мончи, который покинул пост спортивного директора "Ромы", продолжит карьеру в "Арсенале", сообщают испанские СМИ.

Вероятно, он начнет работать в клубе по окончании нынешнего сезона. Ранее он заявил, что пока не определился со своим будущим.

По информации AS, функционер подпишет трехлетний контракт с английским клубом. Ранее им также интересовался "ПСЖ".

Мончи ранее работал в "Севилье" вместе с Унаи Эмери - главным тренером "Арсенала".

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