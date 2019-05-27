СМИ: Майк Эшли согласился продать "Ньюкасл". Покупатель - двоюродный брат владельца "Ман Сити"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб, сообщают британские СМИ. Новым владельцем станет шейх из ОАЭ Халед бен Зайед Аль Нехайян.

Как информирует The Sun, сумма сделки составит 350 миллионов фунтов. Покупатель - двоюродный брат шейха Мансура, владельца "Манчестер Сити".

Ранее шейх пытался купить "Ливерпуль" за два миллиарда фунтов. Майк Эшли владел клубом на протяжении 12 лет.

В завершившемся сезоне "Ньюкасл" набрал 45 очков и занял 13-е место в чемпионате Англии.

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