СМИ: Мата останется в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Хуан Мата и "Манчестер Юнайтед" договорились о заключении нового контракта.

Как сообщает Mirror, 31-летний испанец подпишет с командой однолетнее соглашение. При этом зарплата Маты будет меньше, чем в настоящее время.

По текущему соглашению, которое истекает 1 июля 2019 года, хавбек зарабатывает около 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел за "МЮ" 32 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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