СМИ: Мата может продолжить карьеру в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заинтересован в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты.

31-летний хавбек может покинуть манкунианцев в качестве свободного агента, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

Бенитес продолжает вести переговоры о продлении контракта с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли, и трансфер Маты может быть одним из условий продолжения сотрудничества, утверждает The Sun. 61-летний специалист считает, что "сорокам" нужно быть более конкурентоспособными и приглашать в команду высокооплачиваемых игроков.

Испанцы знакомы по совместной работе в "Челси". В составе лондонского клуба они побеждали в Лиге Европы​.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи