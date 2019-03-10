СМИ: "Манчестер Юнайтед" выплатит за Сульшера крупную сумму

"Манчестер Юнайтед" выплатит "Мольде" 7 миллионов евро за Уле Гуннара Сульшера. Английский клуб хочет оставить норвежца на посту главного тренера на долгосрочной основе. Напомним, текущее соглашение между Сульшером и "МЮ" действует до конца сезона.

Как сообщает The Mirror, контракт 46-летнего Сульшера с "Мольде" был аннулирован еще до его переезда в Манчестер, поэтому англичане предоставят эту сумму в качестве "жеста доброй воли".

Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" ни разу не проиграл в чемпионате Англии и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "ПСЖ".