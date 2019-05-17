СМИ: "Манчестер Юнайтед" рассматривает Силлесена как замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена​, в случае если Давид Де Хеа покинет команду.

30-летний Силлессен из-за отсутствия игровой практики выразил желание покинуть каталонский клуб в межсезонье. По информации Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Record, вчера представители "Манчестер Юнайтед" прибыли в Испанию для переговоров с голландцем.

Руководство манкунианцев ищет потенциальную замену голкиперу Давиду Де Хеа, который может покинуть клуб этим летом. "МЮ" не может договориться с испанцем о новом контракте, так как Де Хеа хочет получать зарплату на уровне форварда Алексиса Санчеса​ – около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Яспер Силлессен принял участие в 9 матчах "Барселоны" и пропустил 9 мячей.