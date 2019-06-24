СМИ: "Манчестер Юнайтед" отказал "ПСЖ" в обмене Неймара на Погба

"ПСЖ" предложил "Манчестер Юнайтед" провести обмен с участием нападающего Неймара и полузащитника Поля Погба.

По информации The Independent, французский клуб получил отказ. В "Юнайтед" считают, что 27-летний бразилец получает слишком высокую зарплату, что может отрицательно сказаться на атмосфере в команде.

К тому же, вице-президент клуба Эд Вудворд хочет сохранить 26-летнего Погба. Неймар​, в свою очередь, близок к возвращению в "Барселону"​.

Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Неймар принял участие в 28 встречах в составе "ПСЖ", отметившись 23 забитыми голами и 13 ассистами.

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