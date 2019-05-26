СМИ: "Манчестер Юнайтед" опережает "Барселону" в борьбе за де Лигта

Защитник "Аякса"​ Маттейс де Лигт, вероятно, продолжит свою карьеру в английской премьер-лиге.

К подписанию 19-летнего голландца близок "Манчестер Юнайтед", утверждает Metro со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1.

По информации источника, сделка между манкунианцами и защитником еще не завершена, но де Лигт получил предложение, от которого "невозможно отказаться". Ранее сообщалось, что "МЮ" предложил защитнику контракт с зарплатой в 12,5 миллионов фунтов стерлингов в год.

Трансфер капитана "Аякса" в "Барселону"​ стал маловероятен из-за высоких комиссионных агента игрока Мино Райолы, который просил 20 процентов от суммы сделки.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.