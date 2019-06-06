СМИ: "Манчестер Юнайтед" объявит о приобретении Бруну Фернандеша после финала Лиги наций

"Манчестер Юнайтед" объявит о приобретении у "Спортинга" полузащитника Бруну Фернандеша​ после финала Лиги наций, утверждает Daily Star. Португалец станет первым новичком английского клуба в летнее трансферное окно.

"МЮ" хочет завершить сделку в воскресенье из-за большого интереса к игроку со стороны других клубов. Сумма трансфера составит от 62 до 72 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне 24-летний португалец сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 голевых передач.

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