СМИ: "Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Кулибали

"Манчестер Юнайтед" после неудачи с трансфером защитника "Наполи" Калиду Кулибали​ сосредоточится на приобретении Рубена Диаша из "Бенфики", сообщает Mirror.

По информации издания, за Кулибали "красные дьяволы" предлагали порядка 96 миллионов евро, тогда как итальянский клуб требовал 170 миллионов.

"Лион" в прошлом году предложил за Диаша 34 миллиона евро, но получил отказ. Предполагается, что португальцев устроит предложение в размере порядка 68 миллионов.

В чемпионате Португалии Рубен Диаш провел 32 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.