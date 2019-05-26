СМИ: "Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Кулибали

"Манчестер Юнайтед" после неудачи с трансфером защитника "Наполи" Калиду Кулибали сосредоточится на приобретении Рубена Диаша из "Бенфики", сообщает Mirror.
По информации издания, за Кулибали "красные дьяволы" предлагали порядка 96 миллионов евро, тогда как итальянский клуб требовал 170 миллионов.
"Лион" в прошлом году предложил за Диаша 34 миллиона евро, но получил отказ. Предполагается, что португальцев устроит предложение в размере порядка 68 миллионов.
В чемпионате Португалии Рубен Диаш провел 32 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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