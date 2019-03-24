СМИ: "Манчестер Юнайтед" может заплатить за трех португальцев 250 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша и игроков "Бенфики" – Жоау Фелиша и Рубена Диаша.

По информации Mirror, английскому клубу придется заплатить сумму в 250 миллионов фунтов стерлингов за трансферы всех трех игроков. В контракт 21-летнего защитника "Бенфики" Рубена Диаша фигурируют отступные в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, у его одноклубника, 19-летнего Жоау Фелиша, 105 миллионов. За 24-летнего хавбека Бруну Фернандеша манкунианцам придется выплатить "Спортингу" 95 миллионов.

Как сообщает источник, главный тренер "Манчестера" Уле Гуннер Сульшер хочет подписывать молодых игроков, а не вкладывать средства в более опытных футболистов.

На счету Фелиша 32 матча в этом сезоне, 12 голов и 6 передач. Рубен Диаш провел 45 игр, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Фернандеш выходил на поле 43 раза, забил 24 мяча и 14 раз ассистировал партнерам.