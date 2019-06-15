СМИ: "Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Ньюкасла" Лонгстаффом

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа, информирует The Mirror. Клуб планирует уложиться в 25 миллионов фунтов.

Текущий контракт 21-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лонгстафф провел 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Отметим, что игрок пропустил концовку сезона после того, как получил травму коленного сустава в марте.

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