Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Интерес к 22-летнему французу проявляет "Манчестер Юнайтед", утверждает L'Equipe.

По информации издания, "Лион" хочет выручить с продажи Дембеле не менее 45 миллионов фунтов стерлингов.

Форвард проводит первый сезон в чемпионате Франции. Летом 2018 год он перебрался из "Селтика" за 20 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Мусса Дембеле провел за "Олимпик" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.