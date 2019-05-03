"Манчестер Юнайтед" готов платить другому клубу половину зарплаты нападающего Алексиса Санчеса​ только для того, чтобы избавиться от чилийца.

Зарплата Санчеса является помехой как для возможного трансфера, так и для предложения новых контрактов другим игрокам "МЮ", сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что руководство манкуниацев надеется привлечь интерес других клубов к 30-летнему форварду, согласившись субсидировать половину зарплаты игрока – 13 миллионов фунтов в год. Так как у чилийца осталось еще три года по контракту, "МЮ" придется заплатить 39 миллионов за весь срок.

В текущем сезоне Алексис Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.