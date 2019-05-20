СМИ: "Манчестер Сити" не будет препятствовать переходу Сане в "Баварию"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане​ близок к переходу в "Баварию".

По информации Kicker, главный тренер английской команды Хосеп Гвардьола готов отпустить 23-летнего полузащитника."Горожане" предпочли бы сохранить футболиста в составе, однако Сане отклонил ряд предложений по продлению соглашения, срок действия которого истекает летом 2021 года. В "Сити" не хотят потерять игрока в будущем бесплатно и готовы продать его этим летом.

Сане мог перейти в "Баварию" еще перед сезоном 2016/17, но из-за высокой конкуренции на позиции мюнхенцы отказались от трансфера. Сейчас руководство чемпионов Германии видит в немце идеальную замену полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые покидают клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.