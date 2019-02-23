СМИ: "Манчестер Сити" грозит трансферный бан за нарушение правил футбольной ассоциации Англии

"Манчестер Сити" могут запретить подписывать новых игроков за нарушение правил футбольной ассоциации Англии, информирует Der Spiegel.

По данным издания, "горожане" в марте 2015 года провели нелегальный платеж, когда полузащитник Джейдон Санчо перешел в "Сити" из "Уотфорда". Согласно правилам, агенты не могут представлять игроков до достижения 16 летнего возраста. Клуб пояснил в документах, что заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов Эмеке Обаси за работу скаутом в Центральной и Южной Америке. По факту выходит, что это был его гонорар за переход Санчо.

Также сообщается, что "Сити" направлял письмо отцу Санчо с указанием зарплаты, которую игрок будет получать, а по правилам, запрещено финансово стимулировать молодых футболистов. В итоге игрок не провел ни одного матча за основной состав команды и в августе 2017 года был продан дортмундской "Боруссии" за 8 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее ФИФА за аналогичный проступок наказан "Челси". Клубу запретили регистрировать новичков до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатить 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

Лондонцам предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с участием несовершеннолетних игроков. "Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции – в Спортивном арбитражном суде.

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