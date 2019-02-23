СМИ: "Манчестер Сити" грозит трансферный бан вслед за "Челси"

"Манчестер Сити" могут запретить подписывать новых игроков, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, вероятно, клубу запретят регистрировать новых футболистов в два ближайших транферных окна. Причина - нарушение правил подписания иностранных игроков до 18 лет.

Ранее ФИФА за аналогичный проступок наказан "Челси". Клубу запретили регистрировать новичков до лета 2020 года. Кроме того, "Челси" обязан выплатить 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

Лондонцам предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с участием несовершеннолетних игроков. "Челси" имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции – в Спортивном арбитражном суде.

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