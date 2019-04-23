СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить за Родри 70 миллионов евро

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере полузащитника "Атлетико" Родри. Горожане готовы выплатить за 22-летнего хавбека отступные в размере 70 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

По версии издания, трансфер испанца может стать самой дорогой покупкой "Манчестер Сити".

Английский клуб видит Родри в качестве долгосрочной замены 33-летнего Фернандиньо, контракт с которым заканчивается летом 2020 года.

В текущем сезоне Родри провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах и забил 2 гола.