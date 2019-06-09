СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить за двух игроков "Лестера" 125 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" планирует сделать предложение "Лестеру" по переходу двух защитников – Гарри Магуайра и Бена Чилвелла.

Руководство "горожан" готово выделить на трансфер футболистов сборной Англии 125 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Star.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола видит в Магуайере прямую замену Венсану Компани, который покинул клуб. Чилвелл составит конкуренцию Александру Зинченко​, который играет на позиции левого защитника из-за постоянных травм Бенжамена Менди.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс​ не заинтересован в продаже основных игроков обороны и постарается удержать англичан в команде.

В сезоне 2018/19 26-летний Гарри Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. На счету 22-летнего Бена Чилвелла 36 игр и 5 голевых передач.