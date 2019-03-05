СМИ: Лукаку поссорился с Погба из-за незабитого пенальти

После матча 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" между игроками "красных дьяволов" Ромелу Лукаку и Полем Погба произошла ссора. Причиной послужил пенальти, который был назначен на 90+4-й минуте встречи.

Погба отправился исполнять одиннадцатиметровый, в то время как это хотел сделать Лукаку, оформивший дубль в данной встрече. Француз промахнулся, а бельгиец лишился возможности сделать хет-трик. В раздевалке футболистов успокаивал исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

"МЮ" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 58 очков.

Все о чемпионате Англии - здесь