СМИ: Лофтус-Чик назвал условие при подписании контракта с "Челси"

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик обозначил перед руководством "Челси"​ условие, при котором он согласится продлить контракт с клубом.

Хавбек сборной Англии готов подписать новое соглашение, если ему гарантируют место в основном составе синих в новом сезоне, утверждает The Sun. В прошлом сезоне премьер-лиги Лофтус-Чик выходил на поле с первых минут в шести матчах.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года, но директор лондонского клуба Марина Грановская хочет решить вопрос с контрактом англичанина как можно раньше.

В текущем сезоне Рубен Лофтус-Чик провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.