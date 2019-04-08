СМИ: "Ливерпуль" предложит Ориги новый контракт

"Ливерпуль" предложит новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает Football Insider.

Сообщается, что год назад бельгиец был близок к тому, чтобы покинуть команду. Сейчас главный тренер "красных" Юрген Клопп доволен тем, как работает Ориги и его отношением к делу, несмотря на отсутствие регулярной игроков практики.

23-летний Дивок Ориги в текущем сезоне провел 15 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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