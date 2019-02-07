СМИ: "Ливерпуль" подпишет защитника летом

"Ливерпуль" собирается укрепить оборону в летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, в приобретении защитника лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Ливерпуль" столкнулся с проблемами в обороне в январе. Причиной послужили травмы нескольких защитников: Джо Гомеза, Трента Александра-Арнолда и Деяна Ловрена. Кроме того, "красные" отдали в аренду в "Борнмут" Натаниела Клайна.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 62 очка. Столько же баллов у "Манчестер Сити", идущего на 1-й строчке и имеющего на одну игру больше.

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