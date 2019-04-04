СМИ: летом "МЮ" расстанется с шестью футболистами

"Манчестер Юнайтед" ждет кардинальная смена состава в летнее трансферное окно. По данным BBC, клуб расстанется сразу с шестью футболистами. Наиболее вероятен уход Андера Эрреры и Хуана Маты, у которых истекают контракты, а также Алексиса Санчеса.

Последний, впрочем, может не состояться из-за высокой зарплаты чилийца, которая может отпугнуть потенциальных покупателей.

Существует вероятность ухода и основного голкипера последних лет Давида де Хеа, однако сам "МЮ" и его главный тренер Уле Гуннар Сульшер не хотят расставаться с испанцем.

Летняя чистка состава станет самой масштабной для основы с 2015 года, когда Луи ван Гал расстался сразу с шестью футболистами основного состава.

Сульшер возглавил "МЮ" в декабре после отставки Жозе Моуринью. В марте клуб подписал с ним полноценный контракт.