СМИ: "Кристал Пэлас" просит за Заа 75 миллионов евро

Нападающий Вильфрид Заа может покинуть "Кристал Пэлас" в летнее трансферное окно.

Ивуариец хочет перейти в клуб, который будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Как сообщает Daily Star, интерес к форварду проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Возможный трансфер Заа осложняется суммой, которую хочет получить "Кристал Пэлас" – 75 миллионов евро.

Контракт Вильфрида Заа рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Заа провел за "Кристал Пэлас" 33 матча, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.