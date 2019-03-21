СМИ: Ковачич не планирует возвращаться в "Реал"

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич, который проводит этот сезон в "Челси", предпочел бы по окончании сезона остаться в английской премьер-лиге.

По информации Marca, Ковачич надеется, что лондонский клуб заплатит "Реалу" 40 миллионов евро и он сможет подписать с "Челси" полноценный контракт. Но такое развитие событие осложняется из-за трансферного бана клуба в связи с нарушением при трансферах молодых игроков.

Если "Челси" не сможет выкупить Ковачича, то 24-летний хорват предпочел бы остаться в одном из клубов премьер-лиги, нежели возвращаться в Испанию.

В текущем сезоне Матео Ковачич провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 2 результативные передачи.