СМИ: Конте отсудил у "Челси" 10,5 миллиона евро

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте выиграл суд у клуба по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Times, арбитражный суд принял решение в пользу итальянца. "Челси" обязан выплатить ему 10,5 миллиона евро компенсации. При этом английский клуб имеет право оспорить решение в Высоком суде Лондона.

12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Англии. Заменил его другой итальянец Маурицио Сарри.

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