СМИ: Клопп отклонит любое предложение от "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп откажется от предложения "Реала" возглавить команду, сообщает The Telegraph. 51-летний немец не собирается покидать английский клуб, добившись такого необычайного прогресса с 2015 года.

По информации СМИ, Клопп является приоритетной целью руководства "сливочных". Контракт специалиста с "мерсисайдцами" действует до лета 2022 года. Среди других возможных кандидатов на пост главного тренера также называют Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Жозе Моуринью.

Во вторник, 5 марта, "Реал" уступил "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

"Галактикос" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками. Ранее "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив в полуфинале двухматчевого противостояния "Барселоне" (общий счет – 1:4).

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