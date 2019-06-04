СМИ: китайский клуб предложил Обамеянгу контракт с зарплатой 17,5 миллионов евро в год

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг​ получил контрактное предложение от клубов из чемпионата Китая.

По информации The Times, "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай Шанган" предлагают габонцу зарплату в размере 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю (17,5 миллионов евро в год). В настоящее время Обамеянг зарабатывает в "Арсенале" примерно 190 тысяч фунтов в неделю.

29-летний форвард мог переехать в Китай еще до переезда в Англию в 2018 году, но трансфер сорвался.

В сезоне 2018/19 Пьер-Эмерик Обамеянг​ провел за "Арсенал" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.