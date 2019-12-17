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СМИ Китая приняли решение не упоминать «Арсенал» из-за Езила

03:20
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В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который выступил с критикой в адрес страны, притесняющей уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам. Представители государственных СМИ предупредили «канониров», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководство не принесет извинения за действия немца, сообщает The Telegraph.

Аккаунты Месута в социальных сетях были заблокированы, а его фан-клуб из 30 тысяч человек распущен. Также китайские поисковики теперь не выдают имя футболиста.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» не покажут в Китае из-за высказывания Езила

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