СМИ: Кейн пропустит остаток сезона и финальный турнир Лиги наций

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустит остаток матчей нынешнего сезона, сообщают британские СМИ. Также указано, что он пропустит финальный турнир Лиги наций.

Как информирует The Telegraph, англичанин получил повреждение лодыжки на левой ноге. Об этом сообщили и клуб, но не указал срок его возвращения. Издание указывает, что срок восстановления составит не менее трех месяцев.

Если информация подтвердится, то футболист больше не сыграет в нынешнем сезоне. Также он не сможет помочь сборной Англии в финальном турнире Лиги наций.

В текущем сезоне 25-летний Харри Кейн провел 39 матчей за "Тоттенхэм", забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач. Он получил травму в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0). Сборная Англии в полуфинале Лиги наций 6 июня сыграет со сборной Голландии.

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