СМИ: Кэррик может возглавить "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может покинуть клуб летом. Как утверждает Teamtalk, "сороки" рассматривают экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика в качестве замены 58-летнему специалисту.

В настоящее время 37-летний Кэррик является ассистентом Уле Гуннара Сульшера в "МЮ". "Красные дьяволы" занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 58 очков после 29 туров.

Кэррик выступал за "МЮ" с 2006 по 2018 год. В составе манкунианцев он пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2007/08.

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