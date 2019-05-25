СМИ: катарские владельцы "ПСЖ" хотят стать акционерами "Лидса"

Катарские владельцы "ПСЖ" ведут переговоры по приобретению доли в акциях "Лидса", выступающего в чемпионшипе. Как сообщает в своем Твиттере журналист Financial Times Мурад Ахмед, сделка рассматривается как часть планов по инвестированию в английский футбол.

Напомним, владельцем "ПСЖ" является компания Qatar Sports Investments. В 2011 году она выкупила 70 процентов акций клуба.

В минувшем сезоне "Лидс" занял 3-е место в чемпионшипе. Команда не смогла выйти в АПЛ, уступив "Дерби Каунти" в матчах плей-офф (3:4).

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