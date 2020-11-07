СМИ: игроки «Манчестер Юнайтед» хотят работать с Покеттино

Игроки «Манчестер Юнайтед» поддерживает идею приглашения Маурисио Покеттино на место главного тренера, утверждает Daily Mirror.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что «Юнайтед» уже установил контакт с представителями аргентинского специалиста насчет возможного прихода на должность главного тренера.

Ожидается, что «красные дьяволы» примут решение насчет того, уволить или оставить Уле Гуннара Сульшера, во время ближайшего международного перерыва, до которого «Юнайтед» остается сыграть лишь матч против «Эвертона».

Игроки «МЮ» воодушевлены перспективой поработать с Покеттино.

Последним местом работы аргентинского специалиста был «Тоттенхэм», где тот работал с 2014 по 2019 год. Вместе со «шпорами» он дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.