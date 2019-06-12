СМИ: Хадсон-Одои назвал условие продления контракта с "Челси"

Нападающий Каллум Хадсон-Одои​ обозначил перед руководством "Челси"​ условие, при котором он согласится продлить контракт с клубом.

18-летний англичанин готов подписать новое соглашение, если ему гарантируют постоянное игровое время, утверждает The Sun. Ранее сообщалось, что лондонцы согласовали с Хадсон-Одои новый пятилетний контракт.

Если форвард останется в клубе, то он получит 10 номер, освободившийся после перехода Эдена Азара в "Реал".

В настоящее время Хадсон-Одои восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, которую он получил в апреле в матче с "Бернли" (2:2).

В сезоне 2018/19 на счету нападающего 29 матчей за "Челси" во всех турнирах, 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

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