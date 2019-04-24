Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер может получить работу в клубе, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, Флетчер, возможно, будет работать под руководством Майка Фелана - помощника главного тренера, который в будущем станет техническим директором. Шотландец в таком случае будет отвечать за поиск молодых талантов и организацию работы скаутов.

Указано, что клуб планирует работать с футболистами, которые ранее выступали за "МЮ". Так, главный тренер - Уле Гуннар Сульшер, его помощник - Майкл Кэррик, директор Академии – Ники Батт.

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