СМИ: Фергюсон недоволен отношением к себе в "МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон недоволен отношением к себе в клубе, сообщает Daily Mail. По информации издания, бывший тренер расстроен, что его советы больше не нужны.

Их отношения с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером преувеличены, а члены правления не отвечают на звонки Фергюсона. Также сообщается, что он настаивал на подписании контракта с Маурисио Покеттино, а не с Сульшером.

– Сэр Алекс чувствует конфликт, – говорит источник в клубе. – Он видит иронию в том, что, выйдя на пенсию, все еще думает о "Юнайтед". Но он любит клуб и чувствует себя немного обиженным, что его мнением никогда не интересуются. Знает, что больше не главный, но все равно было бы неплохо, если бы его спрашивали.